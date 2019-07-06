2019/07/06 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة من اللواء 22 في الحشد تدمر مضافات تابعة لداعش خلال عملية أمنية غرب كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/06 | 11:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة من اللواء 22 في الحشد تدمر مضافات تابعة لداعش خلال عملية أمنية غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة من اللواء 22 في الحشد تدمر مضافات تابعة لداعش خلال عملية أمنية غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).