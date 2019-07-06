2019/07/06 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة ،اليوم السبت، تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العراقيَّة للنقل البريِّ؛ لتعمُّده إحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان لها ، خلال معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي سبق للهيأة أن حققت فيها وأحالتها للقضاء، أنَّ “المُدان الهارب قام بالاشتراك مع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصدار حكم رئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً النعيم نيوز.

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