التربية تصدر توضيحاً بخصوص فيديو الاعتداء على أحد الكوادر التعليمية في هيت

2019/07/06 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اصدرت وزارة التربية، الجمعة، توضيحا بشأن فديو الاعتداء على احد الكوادر التعليمية في هيت، مبينة ان الامتحانات العامة بالقضاء تسير من دون خرق.وقالت الوزارة في بيان انه "بعد التحري من الفديو الذي نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول الاعتداء الذي حصل على دار مدرس اللغة الانكليزية ع...

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