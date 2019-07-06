ديالى.. انطلاق عملية أمنية في مناطق وقرى جنوب ناحية بهرز

2019/07/06 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق الرسمي بأسم #قيادةشرطةديالى العقيد #غالب_العطية عن انطلاق عملية أمنية في مناطق وقرى جنوب ناحية بهرز جنوب المحافظة.واوضح العقيد #غالبالعطية ان قوة أمنية مشتركة من #قيادةشرطة_ديالى وباشراف قيادة العمليات انطلقت بتفتيش الدور السكنية المتروكة والبساتين والطرق النيسمية.وبين العطية ان العلية الامنية تعتمد على الجهد الاستخباري في تنفيذها لملاحقة وتعقب خلايا داعش […]

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