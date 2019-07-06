2019/07/06 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق بين "الصدر" وقاسم سليماني .. على تولي "الفياض" منصب امني رفيع ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق بين "الصدر" وقاسم سليماني .. على تولي "الفياض" منصب امني رفيع ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).