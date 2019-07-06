2019/07/06 | 11:15

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مطار أربيل يستكمل استعداداته لتفويج الحجاج للموسم الحالي

السبت

06

تموز

2019 :

10:59 am

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اعلنت وزارة النقل، السبت، استكمال استعداد مطار اربيل لتفويج حجاج

الموسم الحالي.وقالت الوزارة في بيان ان وزير النقل عبد اللعيبي زار مطار اربيل واكد

على انسيابية حركة الناقل الوطني والحركة الجوية للطائرات.واضافت، ان "المطار استكمل استعداده لتفويج حجاج بيت الله الحرام

للموسم الحالي".

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