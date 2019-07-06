2019/07/06 | 11:15

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حالة الطقس المتوقعة للأيام الـ 3 المقبلة

السبت

06

تموز

2019 :

10:58 am

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توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين

طقساً مشمساً حاراً بدرجات حرارة تقارب الخمسين مئوية.وذكر بيان للهيئة اليوم ان طقس المناطق كافة سيكون يوم غد الاحد مشمسا

حارا والرياح في الوسطى شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 ) كم/س

بمدى رؤية (8-10)كم .وفي الشمالية متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة

(5-10)كم/س بمدى رؤية(8-10)كم.



وفي الجنوبية غربية معتدلة الى نشطة

السرعة (30-40 )كم/س بمدى رؤية(8-10)كم.".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 25 مئوية والعظمى 46 مئوية.وتكون ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل 23 مئوية واعلاها 35 مئوية في

ميسان.وتكون ادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 39 مئوية واعلاها في النجف

والناصرية والبصرة 49 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مع ارتفاع

قليل لدرجات الحرارة الاثنين في المنطقة الشمالية وانخفاضها بعموم

المناطق الثلاثاء.

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