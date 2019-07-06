موسكو وطهران تنتقدان دعوة ترامب لاجتماع طارىء للوكالة الذرية الدولية

2019/07/06 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..انتقدت موسكو وطهران دعوة ترامب لعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول الأنشطة النووية الإيرانية بعد تخطي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الـ300 كغ.واعتبر ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن بحث انحراف إيران عن تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي ليس من […]

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