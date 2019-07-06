2019/07/06 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، عن توصل #الحزب_الديمقراطي #الكردستاني وحزب #الاتحاد_الوطني إلى اتفاق جديد على تسمية #طيب_جبار محافظاً لكركوك.المصدر، قال لـ”الحل العراق“، إنه «تم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقب استبعاد اللواء طاهر… “الحل العراق” يكشف عن اسم محافظ كركوك الجديد) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقب استبعاد اللواء طاهر… “الحل العراق” يكشف عن اسم محافظ كركوك الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).