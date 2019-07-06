اعتقال ممول ‘داعش’ في كركوك خلال عملية امنية

2019/07/06 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوة امنية لفوج المغاوير الثالث، ممول جماعة “داعش” الوهابية في كركوك خلال عملية امنية في ناحية الرياض، حسب ما افاد مصدر امني الجمعة.وقال مصدر امني انه بإشراف قائد الفرقة الآلية وبإسناد الجهد الاستخباري، تمكن فوج المغاوير الثالث من القاء القبض على ممول عصابات “داعش” الارهابية المدعو (ع،ع،ص) في كركوك”.واضاف ان “هذا الشخص …

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