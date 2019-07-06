بغداد تفتح تحقيقاً بعد اتهام قائد عسكري كبير بالتخابر مع

2019/07/06 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الشمري امل بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الحقائق بعد ظهور تسجيل صوتي في إحدى القنوات الفضائية، ينسب حسب ادعاء التقرير الإعلامي لقائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي.

وأضاف البيان "يأتي إجراء الوزير هذا للتعاطي مع ما يتم نشره في وسائل الإعلام وتدقيق المعلومات خدمة للصالح العام وإظهار الحقائق للحفاظ على أمن البلد".

وبحسب التسجيل الصوتي المزعوم، فان القائد العسكري كشف ايضا عن أماكن انتشار كتائب الامام علي في ما بين الفلوجة ومنطقة ابو غريب في اطراف بغداد.

كما طلب عنصر المخابرات (سي.آي.إيه) من القائد العسكري العراقي بإجراء لقاءات مع قيادات الجيش الامريكي والمخابرات الامريكية على أن يختار مكان اللقاء إما في اربيل أو الحبانية، وفقاً للتسجيل المنسوب الذي لم يتسن لكوردستان 24 التحقق من صحته.

وقال الخبير الامني هشام الهاشمي على حسابه في فيسبوك، إن ثبت صحة التسجيل الصوتي فان قائد عمليات الانبار سيكون متهماً بـ"الخيانة العظمى".

في المحادثة الهاتفية المزعومة يشكر ما يقال إنه عميل "السي.آي.إيه" الفلاحي قائلاً له إن "كل الاحداثيات كانت صحيحة".

ولم تذكر وزارة الدفاع متى ستنتهي من التحقيق في التسجيل الصوتي.



لكن ضابطاً كبيراً ابلغ كوردستان 24 بان التحقيقات ستعلن قريباً.

والجهة التي بثت المحادثة الهاتفية المزعومة هي نفسها التي نشرت في السابق تقارير اتهمت فيها واشنطن بإنزال مسلحي داعش عبر طائراتها في صحراء الانبار.





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