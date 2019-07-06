خطيب جمعة ميسان : حركة الشهيد الصدر صححت المفاهيم ونبهت الكثير من الغافلين في ذلك الوقت

2019/07/06 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت صلاة الجمعة في ميسان بإمامة الشيخ الدكتور سعد الكعبي والذي افتتح الخطبة الأولى بقول الله تبارك وتعالى : ((وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ *وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ * لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ *وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ * أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ …

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