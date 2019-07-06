“انذار” في الاعمار والاسكان.. وثائق مسربة تقلق “ريكاني”.. والوزير يرد بحظر استخدام الهاتف الذكي في وزارته.!!!

2019/07/06 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اثار قرار وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني بحظر استخدام الهواتف الذكية واستبدالها بالعادية في وزارته جملة اعتراضات وانتقادات بين اوساط موظفي الوزارة.حيث يقول موظفون إن هذا القرار جاء عقب تسريب وثائق مهمة تخص عمل الوزارة، مضيفين ان هذا القرار مجحف بحقهم وتقييد لحرياتهم.

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