2019/07/06 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت مفرزة من هندسة اللواء 41 بالحشد الشعبي، السبت، عبوة ناسفة جنوب صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، مفرزة من هندسة اللواء 41 بالحشد الشعبي فككت عبوة ناسفة كانت مزروعة بمنطقة الشهابي في ناحية يثرب جنوب صلاح الدين.واضاف ان، المفرزة تخلصت من العبوة بشكل آمن.يذكر ان القوات الامنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هندسة اللواء 41 بالحشد الشعبي تفكك عبوة ناسفة جنوب صلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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