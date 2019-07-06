2019/07/06 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي، السبت، عن بحث الوزارة وضع اليات لاعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة وتحويل حملة الشهادات من الملاك العسكري الى المدني من حملة الشهادات العليا .وقال الخزعلي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه “ترأس اجتماعاً في قاعة السلام حضره مدراء الدوائر في الوكالة الادارية والمالية، وقد أكد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تناقش آليات اعادة المفسوخة عقودهم وتحويل الملاك العسكري الى المدني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تناقش آليات اعادة المفسوخة عقودهم وتحويل الملاك العسكري الى المدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).