الصيادي: عبد المهدي فقد السيطرة والبرلمان أمام تحد لا يقبل القسمة على اثنين

2019/07/06 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هاجم عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، معتبرا أنه “فقد السيطرة” على إدارة الدولة وتقديم الخدمات، فيما اشار إلى أن البرلمان أمام تحد لا يقبل القسمة على اثنين بشأن مصير الحكومة.وقال الصيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس الوزراء فقد السيطرة على إدارة الدولة بسبب اخفاق وزاراته”، مبينا أن […]

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