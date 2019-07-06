وزير التخطيط يعلن تخصيص 62 مليار دينار لتمويل مشاريع في محافظة كربلاء

2019/07/06 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم السبت، تخصيص 62 مليار دينار لتمويل المشاريع المستمرة ومشاريع تخفيف الفقر في محافظة كربلاء.

وكما اكد الدليمي في مؤتمر صحفي عقده في محافظة كربلاء بحضور مسؤولي المحافظة “استئناف العمل بالمشاريع الصحية والتربوية والطاقة الكهربائية”.

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