الحزب الإسلامي: إدراج اثار بابل على لائحة التراث العالمي إنجاز وطني كبير

2019/07/06 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعد الحزب الإسلامي العراقي، تصويت منظمة اليونسكو لصالح ادراج ملف آثار بابل على لائحة التراث العالمي انجازاً وطنياً كبير يليق بمكانة العراق الحضارية .

وبارك الحزب في تصريح صحفي، وصل “النور نيوز” نسخة منه “للعراقيين جميعاً هذا القرار المهم، والذي يعيد للعراق بهاءه وتميزه بين دول العالم، بما يضم من آثار ومناطق تاريخية تعكس عمقه الحضاري الكبير”.

كما دعا كافة الأطراف الرسمية ذات العلاقة لإستثمار هذا القرار في تطوير واقع المدن العراقية التاريخية ، وحماية الإرث الغني الذي تضمه ، وتحقيق الانفتاح الثقافي المطلوب ، والذي يرسخ قيمته ومكانته.

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