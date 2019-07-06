2019/07/06 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عكس الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف الحرية والتغيير نجاحا للواقعية السياسية التي اعتمدها الطرفان، فضلا عن نجاح الضغوط الأفريقية والدولية في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق تاريخي ينهي الخلاف بين الفرقاء السودانيين) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق تاريخي ينهي الخلاف بين الفرقاء السودانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).