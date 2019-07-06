مصرف الرافدين: توزيع رواتب حاملي الماستر كارد من الموظفين

2019/07/06 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادأعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن توزيع رواتب موظفي عدد من دوائر الدولة من حاملي بطاقة “الماستر كارد”.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”.

وأضاف البيان أن “المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة”.

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