2019/07/06 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قالت وزارة التربية اليوم السبت إن الفيديو الذي نشرته مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالاعتداء على احد الكوادر التعليمية هي مشكلة عشائرية ولا دخل للتربية فيها.وقال بيان رسمي للوزارة تلقته “خطوة برس” إن “الفيديو الذي نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول الاعتداء الذي حصل على دار مدرس اللغة الانكليزية عماد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على مدرس وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على مدرس) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على مدرس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).