بوريس جونسون يحث على فرض ضريبة على دخل شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى

2019/07/06 | 11:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي في منصب رئيس وزراء بريطانيا، إنه يجب على الحكومة أن تجد وسيلة لفرض ضريبة على الدخل لشركات التكنولوجيا العالمية الكبرى.

ومتحدثا في مدينة يورك بشمال انكلترا، قال جونسون "أعتقد أنه من غير المنصف للغاية أن الشركات التجارية تدفع ضريبة باهظة...



في حين أن عمالقة الانترنت..



فيسبوك وأمازون ونتفليكس وغوغل..



لا تدفع شيئا تقريبا".

وأضاف قائلا "علينا أن نجد وسيلة لإخضاع عمالقة الانترنت للضريبة على الدخل، لأن الوضع الحالي هو ببساطة غير عادل".

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