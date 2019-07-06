ترامب يصر على إدراج سؤال مثير للجدل في عملية الإحصاء

2019/07/06 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مساعيها لإدراج سؤال مثير للجدل عن الجنسية الأم للأمريكيين قبل قدومهم إلى الولايات المتحدة في إحصاء السكان لعام 2020.وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح صحفي أمس الجمعة سعيه لإصدار مرسوم رئاسي في هذا الشأن للالتفاف على قرار المحكمة العليا، مشيرا إلى أن لديه “4 أو 5 طرق للقيام …

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