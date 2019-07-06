الاتفاق حقق الامن لاوربا والعالم..مسؤول اوربي يتهم ترامب بالخطا الفادح بالانسحاب من الاتفاق النووي

2019/07/06 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بارتكاب خطأ فادح بالانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران العام الماضي.وقال أسلبورن في تصريحات لصحيفة / فيلت آم زونتاج/ الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد ان” الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق بذلك عمليا”مشيرا إلى أن ” الاتفاق الذي تم إبرامه عام 2015 حقق مزيدا من […]

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