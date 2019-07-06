الحشد الشعبي يدمر مضافات تابعة لداعش خلال عملية أمنية غرب كركوك

2019/07/06 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات الحشد الشعبي، اليوم السبت، عددا من المضافات التابعة لداعش غرب كركوك .وقال آمر اللواء 22 في الحشد عبدالله عطية الشغانبي بحسب موقع الحشد الشعبي ” انه ” استنادا لمعلومات استخبارية نفذت قوة من اللواء الثاني والعشرين للمهمات الخاصة التابعة للحشد الشعبي عملية نوعية لملاحقة فلول داعش في قرى الكرحة_وادي ابو خناجر غرب […]

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