النزاهة توضح تفاصيل حكم بالحبس بحق مسؤول حكومي

2019/07/06 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العراقيَّة للنقل البريِّ؛ لتعمُّده إحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.وذكرت الهيئة في بيان ان” المُدان الهارب قام بالاشتراك مع اثنين من أشقائه المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل […]

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