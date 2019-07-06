نائب يدعو إلى سن تشريعات تؤمن “حياة كريمة” لعوائل شهداء الحشد

2019/07/06 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، السبت، إلى سن تشريعات وقوانين تؤمن “حياة كريمة” لعوائل شهداء الحشد الشعبي، مشيرا إلى وجود تقصير تجاه عوائل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل البلاد.وقال سالم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك تقصيرا واضحا تجاه عوائل شهداء الحشد الشعبي الذين أعطوا أرواحهم الزكية من أجل ينعم الآخرون […]

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