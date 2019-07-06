شرطة ديالى تعلن عن انطلاق عملية أمنية جنوب ناحية بهرز

2019/07/06 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الناطق الرسمي باسم شرطة محافظة ديالى العقيد غالب العطية، السبت، عن انطلاق عملية أمنية في مناطق وقرى جنوب ناحية بهرز جنوب المحافظة.وقال العطية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوة أمنية مشتركة من قيادة شرطة محافظة ديالى وباشراف قيادة العمليات انطلقت بتفتيش الدور السكنية المتروكة والبساتين والطرق النيسمية”.وأضاف، أن “العملية […]

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