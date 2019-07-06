2019/07/06 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه التحالف البرلماني والحكومي بين حركة النهضة وحزب “تحيا تونس″ الذي يرأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى التصدع مع اقتراب موعد الانتخابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر النقاب شرارة أولى لمعارك الشاهد مع النهضة في تونس) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حظر النقاب شرارة أولى لمعارك الشاهد مع النهضة في تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).