2019/07/06 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت مديرية النجدة اليوم السبت القبض على امرأتين ورجل مارسوا عمليات نصب واحتيال في الكرادة وسد بغداد.وقال بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “دوريات نجدة بغداد ألقت القبض على امرأتين ورجل يحملون هويات أحوال عدد ٨ وشهادة جنسية عدد ٦ وبطاقة سكن عدد ٣ بأسماء مختلفة مزورة لغرض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجدة تقبض على ثلاثة محتالين في الكرادة وكالة خطوة برس.

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