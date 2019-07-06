2019/07/06 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني اقترب من ضم الجناح الياباني، هيروكي آبي، بعدما وافق فريقه كاشيما أنتلرز على عرض النادي الإسباني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يقترب من إبرام صفقة يابانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يقترب من إبرام صفقة يابانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).