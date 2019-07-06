ريال مدريد يسابق الزمن للتخلص من 6 لاعبين

2019/07/06 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد، يسابق الزمن من أجل التخلي عن 6 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة "موندو

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