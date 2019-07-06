وزير الخارجيّة يتصل هاتفيّاً بوزير الثقافة لتهنئته بإدراج بابل الأثريّة على لائحة التراث العالميّ

2019/07/06 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً بوزير الثقافة عبد الأمير الحمداني، وتبادل الجانبان التهاني بالنجاح المُشترَك الذي حققته الوزارتان في إدراج مدينة بابل الأثريّة على لائحة التراث العالميّ.

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