الجمارك : ضبط ليبلات ورقية تستخدم للغش التجاري في جمرك مطار بغداد الدولي

2019/07/06 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك ،اليوم السبت ، ان السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي ضبطت ليبلات ورقية لاصقة موسومة بعلامة تجارية لأدوية بيطرية عليها عبارة ( صنع في الأردن ) تستخدم للغش التجاري .

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