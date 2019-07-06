الأصولية اليهودية الصهيونية التي تستحث نقيضها

2019/07/06 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت المخيلة الأسطورية التوراتية قد دفعت غلاة الأصوليين اليهود، قبلئذٍ، إلى حفر العشرات من الأنفاق، على أمل العثور على فتات حجر صغير،

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