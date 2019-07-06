الاتحاد الأوروبي ومنعطف التجديد: صناعة التسويات والمستقبل الغامض

2019/07/06 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الاتحاد الأوروبي بعد مشاورات طويلة وخلافات بين البلدان وتعقيدات بين المجموعات السياسية من الوصول إلى تسوية حول توزيع مناصب هيئاته التنفيذية

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