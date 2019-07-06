"القضاء الدولي" سيكون الفاصل .. في أي اعتداء يطال "الصحفي" داخل العراق ..

2019/07/06 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

حذرت نقابة الصحفيين العراقيين، امس، جميع المسؤولين من اي اعتداء يطال الصحفي، مؤكدة أنه في حال تعذر محاسبة المسؤول داخل العراق فـالقضاء الدولي سيكون الفيصل.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره نقيب الصحفيين مؤيد اللامي في البصرة امس حيث أشار إلى أن "الصحفي غير معني باجازة، اي نشاط فمن حق الشعب...

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