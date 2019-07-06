عمليات بغداد تعتقل عدد من المتهمين بالسرقة والتزوير والغش الامتحاني

2019/07/06 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال عدد من متهمين بالسرقة والتزوير والغش الامتحاني في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة ان" القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بنصب أجهزة تساعد على الغش في الامتحانات، في منطقة علي ال...

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