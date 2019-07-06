2019/07/06 | 11:46

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مجلس الامن يدعو الى ايقاف اطلاق النار في ليبيا

السبت

06

تموز

2019 :

11:27 am

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دعا مجلس الأمن الدولي إلى ايقاف إطلاق النار في ليبيا، ودان الغارة

على مخيم للمهاجرين بالقرب من طرابلس والتي أسفرت عن مقتل وجرح

العشرات بغارة لطيرات قوات خليفة حفتر.وشدد المجلس على ضرورة خفض التصعيد للوضع فوراً وايقاف إطلاق النار من

قبل جميع الأطراف ، مؤكدا أن السلام الثابت والاستقرار لن يتم

تحقيقهما في ليبيا إلا عبر حل سياسي .

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