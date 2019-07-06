2019/07/06 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت امانة بغداد وقيادة العمليات اليوم السبت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مستشفى الشهيد الصدر شرقي بغداد.واكد بيان للامانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط المستشفى ضمن مدينة الصدر لتباشر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إزالة الكتل الكونكريتية من مستشفى الشهيد الصدر وكالة خطوة برس.

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