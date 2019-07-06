2019/07/06 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي باهض ، اليوم السبت ، استكمال جميع الاستعدادات لتفويج الحجاج للموسم الحالي .وذكرت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى ، أن ” وزير النقل تفقد اليوم مطار اربيل الدولي وأكد انسيابية حركة الناقل الوطني والحركة الجويه للطائرات واستكمال كافة الاستعدادات لتفويج حجاج بيت الله الحرام للموسم الحالي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل يعلن من مطار اربيل استكمال جميع الاستعدادات لتفويج الحجاج للموسم الحالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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