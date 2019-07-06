2019/07/06 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن انفجاراً وقع داخل وحدة عسكرية في أذربيجان، يوم السبت، ما أسفر عن مقتل جنديين وجرح آخر.باكو- سبوتنيك وذكرت الوزارة “في صباح يوم 6 يوليو/ تموز وقع حادث في واحدة من الوحدات العسكرية.قتل جنديان… نتيجة انفجار قذيفة دبابة”، مضيفة أن جنديا آخرا أصيب.كما لفتت الوزارة إلى أنه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار داخل وحدة عسكرية في أذربيجان النعيم نيوز.

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