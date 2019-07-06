ليفربول يقترب من صفقة هجومية

2019/07/06 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دخل ليفربول الإنكليزي في مراحل متقدمة من المفاوضات لضم جناح فريق ليل الفرنسي، نيكولاس بيبي، خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

وبحسب ما صرّح به رئيس ليل، جيرارد لوبيز، إلى يومية "ميترو" الإنكليزية، فإن ليفربول تواصل مع ممثلي اللاعب بالفعل.

"أعلم أن هناك مفاوضات بين ليفربول واللاعب، لكنها ليس معنا نحن كنادٍ، يمتلك ليفربول لاعبين في هذا المركز وقرأت أنه ربما يغادر أحدهم وربما لا"، هكذا بدأ لوبيز الحديث حيال الأمر.

وأكمل "أنا لا أركز بشكل خاص على ليفربول، لكنها النادي تواصل مع وكلاء اللاعب وهذه حقيقة، لقد تلقينا عرضين من أجل اللاعب قبل انطلاق منافسات كأس إفريقيا، لكننا سنرى بعد البطولة".

ويشارك الجناح المتألق في الوقت الحالي رفقة منتخب بلاده، كوت ديفوار، في كأس إفريقيا بمصر، حيث تأهل إلى ثمن نهائي المسابقة في مواجهة المنتخب المالي.

ويلقى بيبي منافسة شرسة من قبل عمالقة القارة للفوز بخدماته، يتصدرهم باريس سان جيرمان الذي يخطط لتكوين فريق قوي للمنافسة في دوري أبطال أوروبا، بينما وضع ليفربول اللاعب كهدف أساسي لما أظهره من مستويات مرتفعة خلال مجريات الموسم المنصرم.

بيبي (25 عامًا) وفد إلى ليل صيفية 2017 قادمًا من أنجيه في صفقة لم تتعد قيمتها المادية 8 ملايين يورو، وأضحى أحد أبرز لاعبي البطولة الفرنسية في غضون عامين فقط.

شارك اللاعب الإيفواري في 41 مباراة الموسم الماضي، وتمكن من التدوين على 23 هدفًا وتقديم 12 تمريرة حاسمة في أحد أفضل مواسمه على الإطلاق.

عقد اللاعب يمتد مع ليل حتى إنقضاء موسم 2012-2022 ويشترط لوبيز مبلغًا ضخمًا قدرته الصحافة الفرنسية بـ80 مليون يورو من أجل إطلاق سراح لاعبه، بيد أن ليفربول قد يقوم بإقحام أحد أجنحته في الصفقة لتقليل الرسوم المادية.

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