2019/07/06 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف البناء عامر الفايز، السبت، ان التهمة التي ستوجه الى قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي هي التخابر مع جهة معادية للعراق والخيانة العظمى في حال ثبوت ادانته، مشيرا الى ان الحكومة بانتظار تقرير وزارة الدفاع الخاص بالواقعة.وقال الفايز في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الحكومة العراقية تعتزم اتخاذ اجراءات قوية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البناء: الفلاحي سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البناء: الفلاحي سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).