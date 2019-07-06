هل سترد طهران باحتجاز ناقلات نفط بريطانية؟

2019/07/06 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم التوتر الأميركي الإيراني، وبعد أيام من إعلان طهران خرقها القيود المفروضة على احتياطاتها من اليورانيوم منخفض التخصيب، أعلنت حكومة جبل

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