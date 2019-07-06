2019/07/06 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم كل من البيت الأبيض في واشنطن والكرملين في موسكو، مساء الثلاثاء الماضي، اجتماعاً تشاورياً عاجلاً، حسب مصادر إعلامية.ووفق موقع “ديبكا” الإخباري فإن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ألغى رحلته إلى نيوهامبشير على متن طائرته ليعود إلى واشنطن لحضور الاجتماع الطارئ الذي تناول مناقشة تعرض غواصة أمريكية إلى حادث إطلاق طوربيد (صاروخ بحري).وقيل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراشق صاروخي بين غواصتين أمريكية وروسية النعيم نيوز.

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