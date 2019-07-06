جاسم محمد كاظم - ترامب وإعادة الهيبة الأميركية

2019/07/06 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم ظهرت الولايات المتحدة كعملاق حقيقي في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية وبرز معها قطبها المعاكس الاتحاد السوفيتي .ومنذ ذلك الوقت برز مفهوم القوتان الأعظم في تاريخ القرن العشرين جاعلا النفوذ الانكليزي والفرنسي من المخلفات البائدة للقرن الثامن والتاسع عشر .تغير شكل الصراع السياسي في المنطقة مابين العملاقين نحو نقطة تحدد مستقبل العالم كما رآها لينين تت......

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