البصرة تخاطب مجلس الوزراء بأستثناء موظفي كهرباء الجنوب من دفع كلف البنى التحتية الخاصة بقطع الاراضي

2019/07/06 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطبت محافظة البصرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مكتب الأمين العام لغرض استثناء موظفي الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب من دفع كلفة البنى التحتية الخاصة بقطع الأراضي .وقال محافظ البصرة اسعد العيداني ” في بيان صحفي انه في ضوء الاجتماع المنعقد في الفترة السابقة مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في مبنى ديوان المحافظة ” […]

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