السلطات البريطانية تحاكم اربعة عراقيين قاموا بتهريب 150 الف سيجارة

2019/07/06 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ترجمة..مثل اربعة رجال عراقيين من مدينة هال البريطانية امام المحكمة بعد محاولتهم تهريب أكثر من 150 ألف سيجارة غير قانونية عبر مطار مانشستر.ونقلت موقع “هال لايف” البريطاني في تقرير ترجمته /المعلومة/ أنه ” تم القبض على الرجال الاربعة وبحوزتهم اكياس مليئة بالسجائر تبلغ قيمتها 53 ألف جنيه استرليني وحكم عليهم بالسجن لمدة 10 […]

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