واشنطن وبكين تعملان لرفع الحرب عن تجارة بـ 360 مليار دولار

2019/07/06 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون أميركيون العمل على تحديد موعد لإجراء محادثات تجارية رفيعة المستوى مع الصين الأسبوع المقبل عبر الهاتف، لكن حتى الآن

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